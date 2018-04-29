Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Osmaneli istikametinden İznik istikametine giden Fuat Ç. (42) idaresindeki 11 SB 246 plakalı otomobil, Belenalan köy kavşağında Mustafa Ö.’nün (25) kullandığı 11 SC 670 kamyonete çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet şarampole devrildi. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan Osman Çakırlar (40) hayatını kaybederken, Feride Yıldız (37), Hande Yıldız (7), Eda Yıldız (5) Nurettin Çakırlar (5) yaralandı. Yaralılar Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan araç sürücüleri jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadelerin ardından mahkemeye sevk edilen Mustafa Ö. Adli kontrol şartı ile serbest kalırken otomobil sürücüsü Fuat Ç. tutuklanarak Bilecik M tipi Cezaevine sevk edildi. Kazada yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA