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Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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Osmaneli’nden Bilecik istikametine gitmekte olan Ferdi Şeker yönetimindeki 11 BB 962 plakalı otomobil, Gülümbe rampalarından karşı istikamette gelen henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 26 ZB 268 plakalı otomobille çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ferdi Şeker ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ceylan Şeker, Mihran Berk Şeker, Melis Beril Şeker ve diğer otomobilde bulunan Arzu Tutucu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan yaşanan kaza sonrası Osmaneli-Bilecik karayolu tek şeritten ilerlerken, araçların olay yerinden çekici yardımıyla çekilmesini ardından trafik normale döndü.

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