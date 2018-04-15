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Bilecik'te Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası sona erdi

Bilecik'te düzenlenen 'Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali' sona erdi.

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Valilik, Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği işbirliğiyle Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen finallerin ikinci günü müsabakaları sonucu 9-11 yaş grubunda ''Mangala'' dalında Amasya'dan Yekta Kavak, ''Equilibrid'' dalında Bursa'dan Ada Şimal Günay, ''Q-Bitz'' dalında Ankara'dan Aydın Deniz Yıldız birinci oldu.

12-14 yaş grubunda ise ''Mangala'' dalında İzmir'den Helin Balcı, ''Kulami''de Kırıkkale'den Kerim Karana, ''Pentago'' kategorisinde Hatay'dan Muhammed Emin Çağlayan, ''Reversi''de ise Balıkesir'den Kerem Demirbaş birinciliği elde etti.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, ödül töreninde yaptığı konuşmada Bilecik'in 44 ilden 245 çocuğu ağırlayarak birlik ve beraberlik tablosunu ortaya koyduğunu ifade etti. Yağcı, ''Türk milleti bilek gücünü, aklını ve zekasını birleştirdiğinde önünde hiçbir güç duramayacaktır. Birlik ve beraberlik oldukça aşılamayacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorum." dedi.

Törende dereceye giren öğrencilere ödüllerini Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan ile Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği (BİLGİDER) Başkanı Muzaffer Tekelioğlu takdim etti.

 

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