Bilecik'te uyuşturucu satıcılarını drone buldu jandarma yakaladı
Jandarma, Bilecik'te drone ile yaptığı araştırmada hintkeneviri ekili bir tarla buldu. Yapılan operasyoda iki kişi gözaltına alındı.
Bilecik'in Osmaneli İlçesi'nde jandarmanın drone ile belirlediği araziye düzenlediği operasyonda 3 bin 74 kök hintkeneviri ile 12 kilo 905 gram esrar ele geçirildi.
ARAŞTIRMA DRONE İLE YAPILDI
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile yaptıkları araştırmada Osmaneli İlçesi Belenalan Köyü yakınlarındaki bir tarlada hintkeneviri ekili olduğunu belirledi.
Tarlaya düzenlediği operasyonda, 5 kilometrelik alanda 4 ayrı yere ekilen, özel sulama sistemi ile sulanan 3 bin 74 kök hintkeneviri ele geçirdi. Tarladaki barakada yapılan aramada ise 12 kilo 905 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.K., T.K. ve S.K.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
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