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Bilecik'te yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan 87 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Mehmet Çelik'ten haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren polisler Çelik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri de yaşlı adamın 2 gün önce yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet Çelik'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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