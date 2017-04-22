Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bilecik'teki FETÖ soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Bilecik merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkeziyle Bozüyük ilçesi ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Nisan'da, kent merkeziyle Bozüyük ilçesi ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda ikisi daha önce açığa alınan 4 kamu personeli yakalanmıştı. Zanlıların evlerindeki aramada, bazı evrak ve bilgisayarlara el konulmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Manisa'da 4,9 ile sallandı... Panik anı kamerada

Manisa'da 4,9 ile sallandı... Panik anı kamerada

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA