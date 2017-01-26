THY kar yaðýþý nedeniyle 338 seferini iptal etti

Ýstanbul'da beklenen kar yaðýþý nedeniyle Türk Hava Yollarý 338 seferini iptal ederken, Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi (DHMÝ) Atatürk Havalimaný'nda seferleri yüzde 20 azalttýðýný duyurdu.

Beklenen kar yaðýþý nedeniyle Atatürk Havalimaný'nda pist ve uçak park yerlerinin kapanmamasý için Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi (DHMÝ) Atatürk Havalimaný Baþmüdürlüðü uçuþlarýn olumsuz etkilenmemesi için 24 saat süreyle 46 araç ve 270 personelle karla mücadele yapacak.

Bu arada DHMÝ yetkilileri ise Atatürk Havalimaný'ndaki uçuþ seferlerinde yüzde 20 oranýnda kapasite kýsýtlamasýna gittiklerini açýkladý.

Olumsuz hava þartlarý nedeniyle Pegasus Hava Yollarý da 110 Atlasglobal Hava Yollarý 20, Onurair'in ise 6 seferini iptal etmek zorunda kaldý.

THY'DEN YOLCULARINA DUYURU

Olumsuz hava þartlarý nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimaný'nda 338 seferini iptal eden Türk Hava Yollarý konuyla ilgili yazýlý açýklama yaptý.

Açýklamada þöyle denildi:

“26-27 Ocak 2017 tarihlerinde Ýstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarýnda beklenen olumsuz hava koþullarý ve kar yaðýsý nedeniyle seferlerimizde iptaller yaþanmaktadýr. Atatürk Havalimanýnda 26 Ocak 2017 tarihinde gidiþ ve dönüþ olmak üzere toplamda 156, Sabiha Gökçen Havalimaný'nda ise gidiþ ve dönüþlü 36 seferimiz iptal edilmiþtir. 27 Ocak 2017 tarihinde ise Ýstanbul Atatürk Havalimaný için110, Sabiha Gökçen Havalimaný için 36 sefer iptali planlanmýþtýr. 338 seferimizin iptali nedeniyle Yolcularýmýzýn seyahatlerinden önce uçuþlarý ile ilgili son durumu www.thy.comadresinden veya 4440849 numaralý çaðrý merkezimizden öðrenmelerini rica ederiz."

BÝLET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ 1 YIL ÝÇÝNDE ÜCRETSÝZ

Türk Hava Yollarý Genel Müdürü Bilal Ekþi, beklenen kar yaðýþý nedeniyle gerekli önlemlerin alýndýðýný ve kriz masasý oluþturduklarýný söyledi. Ýptal olan seferler ile ilgili olarak bilet deðiþtirmek isteyen yolculara yönelik resmi twitter adresinden bir açýklama yapan Türk Hava Yollarý Basýn Müþaviri Yahya Üstün, “Ýstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle seferleri iptal olan yolcularýmýzýn biletlerini 1 yýl içersinde ücretsiz olarak deðiþtirebilirler" dedi.