Bim Şok A101 market aktuel ürünler katalogları BİM ŞOK A 101 aktüel 25 28 Ağustos aktüel ürünler kampanyasında neler var

Bim Şok A101 aktüel bu hafta sonu indirime girecek olan ürünlerini tanıtan kataloğunu yayınladı. Bim Şok A101 aktüel 25 Ağustos 2018 aktüel ürünler kampanyasında neler var? Bayram kampanyalarından tam not alan Bim Şok A101 yeni dönem detayları haberimizde yer alıyor. Bim Şok A101 aktüel hafta sonu kampanyası Cumartesi günü başlayacak. Bayram kampanyalarını başarılı bir şekilde tamamlayan Bim Şok A101 aktüel, yeni dönem kampanyasını tanıtan kataloğunu yayınladı. Ayrıca Bim Şok A101 aktüel’in bayram özel indirimleri henüz bitmedi. Hafta içi Cuma günleri indirim fırsatlarını sizlere sunmaya devam eden Bim Şok A101 market, hafta sonu kampanyaları süper indirim fırsatları ile günlerini tamamlıyor. Şok’un takipçileri çok iyi bilir ki hafta sonu kampanyaları daha mükemmel oluyor. İşte BİM ŞOK A 101 aktüel 25 28 Ağustos aktüel kampanyasında yer alan ürünler listesi



ŞOK MARKET AKTUEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK aktüel hafta sonu kampanyası Cumartesi günü başlayacak. Bayram kampanyalarını başarılı bir şekilde tamamlayan ŞOK aktüel, yeni dönem kampanyasını tanıtan kataloğunu yayınladı. Ayrıca ŞOK aktüel’in bayram özel indirimleri henüz bitmedi. Hafta içi Çarşamba günleri indirim fırsatlarını sizlere sunmaya devam eden ŞOK market, hafta sonu kampanyaları süper indirim fırsatları ile günlerini tamamlıyor. Şok’un takipçileri çok iyi bilir ki hafta sonu kampanyaları daha mükemmel oluyor.ŞOK marketin bayrama özel yayınladığı süper kampanyalar vatandaşı çok sevindirdi. Aktüel kampanyalar ile bayram eksiklerinizi tamamladıysanız, günlük alışverişlerinize hafta sonu ŞOK aktüelde devam edebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi evinizin ihtiyaçları için, Şok aktüel kampanyası yeter de artar diyoruz.

Çok değişik fırsatlar ile alışverişlerimizde bize imkan tanıyan ŞOK aktüelde karlı çıkan her zaman siz olacaksınız.ŞOK aktüel katalog sayfasında yer alan kampanya tarihini tekrar hatırlatalım. Takipçilerinin merakla beklediği ŞOK aktüel hafta sonu kampanyası 25 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak. ŞOK marketin vazgeçilmezi olan hafta sonu kampanyası 29 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek. Müşteri memnuniyeti kazanmada rakip tanımayan ŞOK aktüel’in bayram satışlarının çok güzel geçtiğini düşünüyoruz. Bayram sonu da ihtiyacınız olan her şeyi mağazalarında bulabileceğiniz marketimizin indirim kataloglarını incelemeye başlayalım.

ŞOK aktüel 25 – 28 Ağustos 2018 kampanya kataloğunda indirimde neler var? Şok aktüelin hafta sonu indirimlerinde hangi ürünler satışa sunulacak. Merakla beklediğiniz ŞOK aktüel kampanya hafta sonu kataloğunu sizler için inceledik. Kurban bayramı haftasında adeta birbiri ile yarışan marketlerin hafta sonu kampanyaları da yayınlanmaya başladı. Hafta sonları indirimde satılacak olan aktüel ürünlerini ilk yayınlayan market olan ŞOK aktüel, harika Cumartesi fırsatları ile sizleri çok sevindirecek.

Bu hafta sonu için iki sayfalık bir aktüel kampanya kataloğu hazırlayan ŞOK market, her gün düşük fiyatlar ile satışlarına devam edecek. Çok uygun fiyatlar ile indirimlerini size ulaştıran marketimizde alışveriş yapabilmeniz için çok paranızın olmasına da gerek yok. ŞOK aktüel Cumartesi günü elektronik eşya grubunda yer alan indirimli ürünleri reyonlarında satışa sunmaya başlayacak. ŞOK aktüel indirim listesinin ilk sayfasında ise sizi çok memnun edecek bir ürün hafta sonu fırsatlarında satılmaya başlanacak.Hafta sonu kampanyası Çarşamba gününe kadar sürecek olan ŞOK aktüelin indirim listesinde çok uygun fiyata 2 yıl garantili Led TV satışı yapılacak. Axen 40” uydu alıcılı full hd led tv 1099 TL fiyata ŞOK aktüel reyonlarında sizlere sunulacak.

Bir başka Şok aktüel önerimiz ise size Dijitsu vantilatör olacak. 79,90 TL uygun fırsatla bu ürünü de kesinlikle kaçırmamanızı öneriyoruz. Şok aktüel kampanyalarının hafta içi ve hafta sonu değişmeyen tek fırsatı ise tabi ki 25 TL ve üzeri alışverişler. Bu hafta sonunun özel fırsatı her 25 TL ve üzeri alışverişinizde size teklif edilecek olan 1 lt Ace ultra çamaşır suyu olacak.ŞOK aktüel 27 – 28 Ağustos 2018 tarihlerinde geçerli olacak olan 100’lü Lipton altın harman demlik poşet çay 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 19 TL yerine 10 TL’ye satışa sunulacak. Her hafta olduğu gibi yine “Her gün düşük fiyatlarla ŞOK yeter de artar” diyerek ŞOK aktüel markete gidecekseniz kesinlikle karlı çıkan siz olacaksınız. Her zaman olduğu gibi indirimli şok aktüel ürünler listesi haberimizin sonunda ekli bulunmaktadır. Marketimizin şubelerinde satışa sunulan aktüel ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu sakın unutmayınız. A101 aktüel ve BİM aktüel’in hafta sonu özel kampanyalarını da sitemizde takip edebilirsiniz.

BİM MARKET 24 AGUSTOS AKTÜEL KAMPANYALARI devamında ise; Trust Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh;39,90 TL. Şarj edilebilir yapısı ile Kablosuz Mini El Fanı;17,50 TL. Bu Hafta Bim Aktüel Ürünleri detaylarında özellikle Ana Sınıfı öğrencileri olan velilerin büyük merakla beklediği Okul Öncesi hazırlık ürünleri dikkat çekiyor.İşte 2 yıl garantili şık tasarımı ve kaliteli üründen imal edilmiş olan Kitaplıklı Çalışma Masası;99 Değişik renk ve Desnelerde Tutma Saplı Lisanslı Ana Okulu Çantası;12,90 TL.Lisanslı Kalem Kutu; 4,95 TL. Geniş Eğitici ve Öğretici içeriğe sahip olan Lisanslı Aktivite Çantası;24,50 TL. Bim Market Bu Hafta Ürünlerinin büyük çoğunluğu Kalite ve İçeriği ile güvenerek alabileceğiniz Studi kalitesi ile reyonlarda yer alacak. 6’lı Parmak Boyası; 4,50 TL. 4 farklı renkte Oyun Hamuru;4,95 TL.Şekilli Oyun Hamuru;6,95 TL.Boya Kalemli Kırtasiye Seti;14,90 TL.Oyun Hamurlu Yumurta; 2,95 TL.Değişik Konularda Boyama Kitabı +3 yaş ve üstü; 3,95 TL.indirimli fiyatı ile Kırtasiye Ürünleri olarak dikkat çekenler.

BİM 24 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM, 24 Ağustosta satışa sunmayı planladığı ve dikkat çeken bu ürünlerin yanı sıra yüzlerce ürünü de indirimli fiyattan satmayı planlıyor. Haftalık yaptığı kampanyalar ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını uygun fiyat ile karşılamasına olanak sağlayan BİM, bu haftada yaptığı indirim ile geleneğini bozmayacak.

Lakin 24 Ağustos tarihli indirim listesinde yer alan Hometech HT C8 marka tablet fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Ayrıca Alcatel tarafından tamamen çocuklar için tasarlanmış akıllı takip saati de ailelerin ilgisini çekeceğe benziyor.

BİM BU HAFTA UYGUN FİYATA TABLET SATIŞA SUNUYOR!

İlk bakışta fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran Hometech HT C8 marka tablet, özellikleri ile de kullanıcılarının günlük ihtiyacını karşılayacak seviyede donanımı bünyesinde barındırıyor. Tablet ihtiyacı olan kişilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan tablet, BİM’in 24 Ağustos aktüel ürünler listesinde 249 TL fiyat etiketi ile listeleniyor.

HOMETECH HT C8 TABLETİN ÖZELLİKLERİ!

- 4 çekirdekli işlemci (1.3 GHz)

- 7,85 inç ekran

- 1GB RAM

- 16GB dahili hafıza

- 2MP kamera

- 0,3MP ön kamera

- SIM kart desteği

- Android 7.0 (Nougat)

BİM’DEN AKILLI ÇOCUK TAKİP SAATİ!

Alcatel tarafından üretilen akıllı çocuk takip saati, çocuklarınızı anlık takip edebilmenize olanak tanıyor. Panik butonu ve çocuğunuz evden çıktığı anda bildiren akıllı takip saati çocuğunuzun güvende olmasına olanak sağlıyor. Ayrıca saat üzerinden sizin belirlediğiniz 10 kişi çocuğunuz ile iletişime geçebiliyor.

ALKATEL AKILLI ÇOCUK TAKİP SAATİ ÖZELLİKLERİ!

- Sizin belirlediğiniz 10 kişi saate arama gerçekleştirebilir saatten de 10 kişi aranabiliyor.

- Acil durum tuşu

- LED ekran

- Suya ve toza dayanıklı

- SIM kart desteği

- Belirlenen alanın dışına çıkıldığında bildirim ile uyarı gelir

- Çocuk evden çıktığında uyarı gelir.

A101 AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU 24-30 AĞUSTOS

A101 aktüel ürün kataloğunun ikinci sayfası da tamamen elektronik ürünlerle dolu olacak. 24 Ağustos Perşembe günü başlayacak A101 aktüel bayram haftasında Arzum 700 Watt el blender seti 99,95TL fiyatla ve 3 yıl garanti fırsatı ile satılacak. Yine Arzum Linda saç kurutma makinesi 2000W 55,00TL, Arzum peta seramik tabanlı ütü79,95TL ve Arzum epilasyon aleti 49,90TL süper fiyatları ile A101 aktüel kampanya bayram özelin gözde fırsatları olacak.







Aktüel kataloğunun ikinci sayfasında ayrıca Aprilla marka ürünlere de yer veren A101 aktüel, 9,95 TL masaj aleti, 24,95TL’ye saç düzleştirici, 99,00TL’ye elektrikli çay seti satışı yapacak. En büyük market zincirinde bayram servislerinizi süsleyecek olan Paşabahçe Lav 12 parça çay seti 17,95TL, desenli kahve yanı su bardağı 1,95TL, desenli meşrubat bardağı 2,95TL, çok şık reçellikler ise 1,50TL’ye satılacak. Bu haftanın bayram özel ürünlerini kesinlikle görmelisiniz. 119TL fiyatla ayakkabılık satşı yapacak olan A101 aktüel, kampanyada bu ürünün yanında 34,95TL’ye ayakkabılık satışı da yapacak. Tekerlekli askılık ihtiyacınız varsa yine a101 markette bulabilirsiniz. Üstelik bu özel ürünün fiyatı belki inanmayacaksınız ama 55,00TL olacak.

A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ







A101 MARKETLERİ NEDİR?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır.Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home, Aydın Örme, Susesea,TAFF Yapı, PizzaLazza, SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.