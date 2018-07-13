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Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesi Resmi Gazete'de yer aldı

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yıldırım'ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin 1188 numaralı kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Genel Kurulun 12.07.2018 tarihli 4. Birleşiminde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

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