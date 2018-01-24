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Başbakan Yıldırım'la şehit çocuğunun yakınlığı objektiflere yansıdı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ankara'da düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’nde şehit çocuğuyla yakınlığı objektiflere yansıdı.

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Bugün Ankara'da düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’nde şehit yakınlarına madalya ve beratları takdim edildi.

BAŞBAKAN'IN ŞEFKATİ

Törene katılan Başbakan Binali Yıldırım'ın şehit çocuğuyla birbirlerine sıkı sıkı sarılmaları objektiflere yansıdı.

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