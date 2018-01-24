Başbakan Yıldırım'la şehit çocuğunun yakınlığı objektiflere yansıdı

Bugün Ankara'da düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’nde şehit yakınlarına madalya ve beratları takdim edildi.
BAŞBAKAN'IN ŞEFKATİ
Törene katılan Başbakan Binali Yıldırım'ın şehit çocuğuyla birbirlerine sıkı sıkı sarılmaları objektiflere yansıdı.
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