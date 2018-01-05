Binance nedir? Binance üyelik nasıl yapılır? İşte, Binance piyasası ipuçları

Binance nedir? Kripto para borsalarından bir diğeri olan Binance, son günlerdeki işlem hacmi ve hareketleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’de de hızla popüler hale gelen Binance hakkında merak edilenler ve Binance üyelik nasıl yapılır sorusunun yanıtı haberimizde bulunuyor. Bitcoin piyasalarının en büyük borsalarından birisi olan Binance, 1,5 milyona yakın kullanıcıya sahip. Binance piyasasında günlük hacim yaklaşık 2 milyar $. Unutmayın Binance’ye yalnızca Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paraları gönderebilirsiniz.

BİNANCE NEDİR?

Bitcoin piyasalarının en büyük borsalarından birisi olan Binance, 1,5 milyona yakın kullanıcıya sahip. Binance piyasasında günlük hacim yaklaşık 2 milyar $. Unutmayın Binance’ye yalnızca Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paraları gönderebilirsiniz. Eğer kripto paranız yoksa Türkiye merkezli borsalardan satın alabilirsiniz. Bitcoin piyasalarının en büyük borsalarından ilk 3′ de yer alan binance, 1,5 milyona yakın kullanıcıya sahip bu bitcoin borsası bünyesinde yüzlerce alt coin ile işlem yapma olanağı tanımaktadır. 2 Milyar $’dan fazla günlük hacme sahip olan binance, Türklerin en çok kullandığı ve en fazla kazandıran borsalardan biridir.

BİNANCE NASIL KULLANILIR?

Kullanımı en kolay coin borsası olması nedeniyle Türkler arasında en fazla popüler olan binance aynı zamanda hızlı bitcoin transferi ile göz doldurmaktadır. Basit ve ileri seviye olmak üzere 2 farklı arayüz sunan bu bitcoin borsasının aynı zamanda mobil app’ i de bulunmaktadır. Kayıt olduktan sonra mobil application’ı indirebilir, 1 defa giriş yaptıktan sonra tekrar giriş yapmaya gerek duymadan gün içerisinde al-sat yaparak kazanç sağlayabilirsiniz.

Binance‘ a kayıt olmak için öncelikle buraya tıklayın. Açılan sayfada mail adresinizi ve belirleyeceğiniz şifrenizi girin. Zaten 3 tane giriş yapmanız gereken bilgi var, mail ve 2 defa şifre. Eğer Türkiye’ den binance’ a üye oluyorsanız aşağıda 12582881 yazmalı. “I agree to Binance’s” ‘ e tik atıyor ve “Register” butonuna tıklıyoruz.

Register dedikten sonra karşınıza pazıl çıkacaktır. Pazıldaki eksik parçayı tamamlıyoruz. (Güvenlik sorusu gibi birşey..) Aşağıdaki resimde işaretli olarak gösterdiğimiz butonu sağa doğru çekip pazılı tamamlayacaksınız.

Kayıt tamamlandı. Binance’dan bir mail gelecek mail adresinize. Bu sayfa açık kalsın ve mail adresinize gelen maili kontrol edin bu sırada.

Binance’ dan gelen mail aşağıdaki gibidir. Gelen mailde hesabımızı aktive etmek için “Verify Email” yazan kısıma tıklıyoruz. Yeni bir sayfa açılıyor ve hesabımız aktif hale geliyor. Eğer mail gelmediyse spam – junk – gereksiz klasör gibi yerlere bakmayı unutmayın. Buralarda da yoksa; 5-10 dk bekleyin. Yine mail gelmediyse; üyelik sırasında vermiş olduğumuz mail adresimiz hatalı olabilir. Bunu kontrol edin..

Mail geldi, Verify butonuna tıkladık ve yeni bir sayfa açıldı. Açılan sayfada “Your account is activated” yazar. Bu an itibariyle hesabınız aktif hale getirilmiş demektir. Login’ e tıklayarak hesabımızı giriş yapabiliriz..

Hesabımıza giriş yaptıktan sonra size ilk olarak 2 aşamalı doğrulama ekranını çıkartacaktır. Bunu dilerseniz “Skip” diyerek geçebiliriz. Daha sonra “2FA” yani iki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirebiliriz. Karar sizin. Eğer hesabınızda yüzbinlerce dolar barındıracaksanız 2FA’ yı aktif hale getirmenizde fayda var.

2FA’ yı Google Authenticator veya SMS olarak aktive edebilirsiniz. Fakat kısa mesaj olarak Türkiye henüz sisteme dahil değil. O bakımdan cep telefonunuza indirmeniz gerekecektir. Ardından 2FA aktivasyonu için öncelikle Account sayfanıza girerek “Two-factor Authentication” kısmındaki “Google Auth” “Enable” yapın. Karşınıza çıkan sayfada aşağıdaki gibi size özel karekod olacaktır. Karekod’ u cep telefonunuza indirdiğiniz Google Authenticator programını açarak okutun. Bu aynen eskiden bankaların kişilere fiziksel şifre oluşturucu cihazlarına benziyor. Google Authenticator size dakikada 2 defa yeni şifre oluşturur. Binance’ a girişlerde bunu kullanmanız gerekir.

Karekod’ u cep telefonumuza okuttuktan sonra artık 2 aşamalı doğrulama kısmını halletmiş oluyoruz. Bundan sonra Binance.com hesabımıza giriş yaparken artık cep telefonumuzdaki Google Auth’ a girerek oradaki şifreyide giriş ekranına yazmanız gerekecek.

Yüksek miktarlı al-sat yapacaklar için güvenlik kısmınıda halletikten sonra artık hesabımıza BTC veya sitede yer alan diğer coinlerden aktarım yapabiliriz. Bunu üst menüdeki “Funds” kısmındaki “Deposits & Withdrawals” dan yapabiliriz. “Deposits & Withdrawals” a tıklıyoruz. Karşımıza alt coinlerin bulunduğu bir ekran gelecek. Bu ekranda hesabınızdaki coinler ve en sağ taraflarında ise “Deposit” ve “Withdrawals” butonları yer almaktadır. Para yatırmak için “Deposit” butonuna tıklıyoruz ve size adresini oluşturuyor. Bu sizin Binance’ daki Wallet yani cüzdan adresiniz. Size özeldir. Bu adrese istediğiniz exchange borsasından (bitfinex, btcturk, paribu vb..) bitcoin yollayabilirsiniz. İşlem ortalama olarak 10-30 dk sürecektir. Ardından yeniden aynı yere girdiğinizde BTC’ nizi cüzdanınızda göreceksiniz.

Bitcoinlerimiz hesabımıza yattıktan sonra artık alt coinleri alıp satabiliriz. Site bu açıdan çok kullanışlı. Size “Basic” ve “Advanced” olarak iki seçenek sunuyor. Basic sayfası daha kullanışlı ve sadedir.

4 BÜYÜK BANKA BİTCOİN HESAPLARINI DONDURDU

Avustralya’nın 4 büyük bankasının son zamanların büyük trendi kripto para transferi yapan müşterilerin hesaplarını dondurduğu iddia ediliyor. İddiaya göre National Australia Bank, ANZ, Commonwealth Bank of Australia ve Westpac Banking Corporation kripto para transferi gerçekleştiren müşterilerinin hesaplarını dondurdu. İddiaların ardından yapılan açıklamalarda ise doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.

2017 Haziran’ından bu yana kripto para işlemlerini yasaklayan bankalardan biri olan Commonwealth Bank tarafından yapılan açıklamada, "Paraların gönderildiği hesaplar daha önce yolsuzluklara karışmış hesaplar ya da Bitcoin ve diğer dijital para birimlerine yatırım yapmak amacıyla kullanılan hesaplar" ifadeleri kullanıldı.

ANZ Bank’ın yaptığı açıklamada "Bankamız müşterilerinin dijital para birimleri almalarını yasaklamıyor" ifadelerini kullanırken Westpac ise "Transferin kaynağını belirleyemiyorsak, Avustralya kara para ile mücadele yasası kapsamında hareket etmek zorundayız" denildi. National Australia Bank da, "Düzenli olmayan para birimlerini desteklememekle birlikte, banka olarak müşterilerimizin kripto para satın alma haklarını da yok saymıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu bankaların müşterileri, bankaların kendi hesaplarından, CoinJar, Coinbase, CoinSopt ve BTC Markets gibi kripto para borsalarına para transfer etmelerine izin verilmediğini ya da hesaplarının dondurulduğunu belirtmişti.