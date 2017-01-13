Binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Zeytinburnu'nda 7 katlı bir binanın çökme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
- İHA
Zeytinburnu'nda 7 katlı bir bina çöktü. Binanın çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların caddede yürüdüğü sırada binanın büyük bir gürültüyle çöktüğü görülüyor.
Bir anda ortalığı toz bulutu kaplıyor. Vatandaşların kaçması görüntülere yansıyor.
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