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Binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Zeytinburnu'nda 7 katlı bir binanın çökme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Zeytinburnu'nda 7 katlı bir bina çöktü. Binanın çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların caddede yürüdüğü sırada binanın büyük bir gürültüyle çöktüğü görülüyor.

Bir anda ortalığı toz bulutu kaplıyor. Vatandaşların kaçması görüntülere yansıyor.  

 

 

 

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