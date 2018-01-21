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Binden fazla tır sınır kapılarında kuyruk oluşturdu

Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

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Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 21, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometreyi buldu.  Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 800, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 300 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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