Bingöl'de 22 geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Merkez ve 8 ilçeye bağlı 22 ayrı bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili Bingöl Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Bingöl il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü ve diğer terör örgütlerinin son dönemde yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin ildeki sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar), Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Yenibaşak-Doğuyeli Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi) Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal, Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Çomakderesi, Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Karacehennem Ormanları, Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Akımlı Yaylası bölgelerinde 20 Eylül-04 Ekim 2017 tarihleri arasında “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır.