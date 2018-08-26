Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'gri' listede bulunan 'Poyraz Agit' kod adlı Mehmet Şirin Özen'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde; Bingöl'de 2, Ağrı'da 2, Tunceli'de 2 terörist olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlar devam etmektedir. Bingöl'de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin sözde Farhan Gücü sorumlusu 'gri' listede bulunan 'Poyraz Agit' kod adlı Mehmet Şirin Özen olduğu tespit edilmiştir" denildi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine bugün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.