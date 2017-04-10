Bingöl merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Genç ilçesi kırsal alanında örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik, Genç Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Bu kapsamda Diyarbakır, Bursa ve İstanbul'da 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı, 2'sinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca adli aramalarda İstanbul'da polis karakolundan firar eden, "Görevi yaptırmamak için direnme", "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "Konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık" başta olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan şüphelinin de yakalanarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.