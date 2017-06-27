Bingöl'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Kapılı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç ilçesine bağlı Kapılı Jandarma Karakolu bölgesinde güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandığını, çıkan çatışmada 10 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini bildirdi.
Vali Köşger, etkisiz hale getirilen teröristlerin, örgütün sözde Akdağlar grubu olduğunu değerlendirdiklerini kaydederek, terör örgütüne yönelik operasyonun sürdüğünü belirtti.
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