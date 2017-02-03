Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bingöl'de 14 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 14 muvazzaf asker, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Sınırları zorlayan pratik bilgiler

Sınırları zorlayan pratik bilgiler

Kayıp kıta bulundu

Kayıp kıta bulundu

Yaramaz köpek kafasını tekerleğe sıkıştırdı

Yaramaz köpek kafasını tekerleğe sıkıştırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA