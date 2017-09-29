Bingöl'de 3 gün önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı iddia edilen Bazencir'in cesedi bulundu
Bingöl'de 3 gün önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı iddia edilen, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde HDP'den aday adayı olan Ali Bazencir'in kardeşi Mahmut Bazencir'in cesedi bulundu.
- AA
İddiaya göre, üç gün önce merkeze bağlı Alıncık köyüne düğüne giden Bazencir, teröristlerce kaçırıldı.
7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde Bingöl'de HDP'den aday adayı olan Ali Bazencir'in kardeşi Bazencir'in cesedi gece köyün kırsalında bulundu.
Bazencir'in PKK'lı teröristlerce katledildiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Öte yandan terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organlarında Bazencir'in teröristlerce katledildiği belirtildi.
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