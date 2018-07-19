Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bingöl'de 300 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 300 kilogram kubar esrar ile 15 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bingöl’de Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 300 kilogram kubar esrar ile 15 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Genç ilçesi kırsalında bir tarlada esrar ve hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.

Tarlaya düzenlenen operasyonda 300 kilogram kubar esrar maddesi ile 15 bin kök kenevir bitkisinin ele geçirildi. Ekiplerin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadelesine aralıksız devam ettiği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK´nın mühimmat deposunun yerle bir edilme anı

PKK´nın mühimmat deposunun yerle bir edilme anı

Oktar ve grubuna yönelik başsavcılıktan 16 sayfalık açıklama

Oktar ve grubuna yönelik başsavcılıktan 16 sayfalık açıklama

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA