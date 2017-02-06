Bingöl’de 3,4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Bingöl merkezde yerin 2,5 kilometre altında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.