Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi
Merkezi Bingöl'ün Yedisu ilçesi Şenköy olan 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat:23.50'de merkez üssü Yedisu ilçesi Şenköy olan 3.9 şiddetinde deprem oldu.Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde de hissedilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.