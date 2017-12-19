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Bingöl'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Genç ilçesi kırsalındaki Ayı Ormanları bölgesinde başlatılan operasyonun devam ettiği belirtildi.

Biri sağ 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, M-16 ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Bölgede, operasyonun sürdüğü bildirildi.

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