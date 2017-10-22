Bingöl'de 5 teröristin öldürüldüğü yerde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince, Genç ilçesi Toklu mezrası kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 20-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Karabakla-16" operasyonunda 4'ü erkek, 5 teröristiin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, 5M-16 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, bu silahlara ait 21 şarjör ve 597 fişek, dürbün, 174 kilogram esrar, örgütsel doküman, elekronik cihaz ve muhteviyatları ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.