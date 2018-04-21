Bingöl'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 17 yaşındaki Mahsum A. olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Karlıova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Bingöl ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.