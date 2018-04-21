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Bingöl'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 17 yaşındaki Mahsum A. olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Karlıova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Bingöl ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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