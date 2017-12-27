Bingöl'de çatışma: 1 PKK'lı terörist öldürüldü, 2 korucu yaralandı

Genç ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda, dün gece PKK´lı teröristlerle sıcak temas yaşandı. Çatışmada, 1 PKK´lı terörist ölü olarak silahı ile birlikte ele geçirilirken, 2 güvenlik korucusu da hafif şekilde yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan güvenlik korucularının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Vali Ali Mantı da çatışmada yaralanan güvenlik korucularını hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.