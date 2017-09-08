Bingöl'de çatışma: Bir askerimiz şehit oldu
Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
- AA
Maltepe Vadisi'nde operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 askerimiz yaralanmıştı.
Helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerimizden biri müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Operasyon devam ediyor.
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