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Bingöl'de çatışma: Bir askerimiz şehit oldu

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

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Maltepe Vadisi'nde operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 askerimiz yaralanmıştı. 

Helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerimizden biri müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Operasyon devam ediyor.

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