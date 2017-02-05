Bingöl'de DEAŞ operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı
Bingöl'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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