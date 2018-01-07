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Bingöl'de 'Doçka' ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Bingöl'de bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda doçka, 16 adet EYP, A4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Valilik, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendiğini bildirdi. Valilik açıklamasında; "07 Ocak 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün  kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 1 adet Uçaksavar silahı (Doçka), 79 adet Uçaksavar mühimmatı, 16 adet EYP düzeneği, 22 adet elektrikli fünye, 1 kilogram A4 patlayıcı, 7  adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp ve bol miktarda yaşam malzemesi ile kıyafet ele geçirilmiştir" denildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede halkın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü aktarıldı.

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