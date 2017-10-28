Bingöl’de El Kaide'den aranan bir şüpheli yakalandı

Bingöl Valiliği, "El Kaide silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan 1 şahıs, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Valilik ayrıca kent genelinde suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız devam edildiğini bildirdi.
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