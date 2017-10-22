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Bingöl'de etkisiz hale getirilen PKK'lıların sayısı 5'e çıktı

Bingöl'ün Genç İlçesi kırsal kesiminde hava destekli dün düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirlemesi ardından, bugün 1 terörist daha silahı ile birlikte ölü ele geçirildi.

  • DHA
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Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Genç İlçesi Toklu Mezrası kırsal kesiminde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda PKK'lı bir teröristin daha silahıyla birlikte ölü ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e çıktığı, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği ifade edildi.

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