Bingöl'de FETÖ/PDY soruşturması: 7 asker gözaltına alındı
Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 7 asker gözaltına alındı.
- AA
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında rütbelilerin de bulunduğu 7 asker, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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