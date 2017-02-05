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Bingöl'de FETÖ/PDY soruşturması: 7 asker gözaltına alındı

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 7 asker gözaltına alındı.

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Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında rütbelilerin de bulunduğu 7 asker, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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