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Bingöl'de imha edilen EYP, mutfak tüpüne tuzaklanmış

Bingöl'ün Genç ilçesinde imha edilen el yapımı patlayıcının (EYP), 12 kilogramlık mutfak tüpüne yerleştirildiği bildirildi.

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Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesi mülki sınırlarında, yol üzerinde menfeze yerleştirilmek üzere 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine hazırlanmış 30 kilogramlık EYP tespit edilmiş, gerekli emniyet tedbirleri alınmasının ardından imha edilmiştir" denildi.

Valilik, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini aktardı.

 

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