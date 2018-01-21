Bingöl'de iş makinesi şarampole yuvarlandı
Bingöl'de kar nedeniyle kapanan 278 köy yolundan 241'i açılırken, 37 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor. Bir iş makinesi ise çalışma sırasında şarampole yuvarlandı.
Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı 2 gün boyunca etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi hariç tüm ilçelerle birlikte 278 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yaptığı 2 günlük çalışmada 241 köy yolunu ulaşıma açtı. Kapalı bulunan 37 köy yolunun açılması için ekiplerin aralıksız çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.
Öte yandan, kar temizleme çalışması sırasında bir iş makinesi ise şarampole yuvarlandı. Yaralanan iş makinesi operatörü hastaneye kaldırıldı. (İHA)
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