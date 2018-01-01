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Bingöl’de kar hayatı olumsuz etkiledi

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Direğin devrilmesi nedeniyle ilçeye 10 saattir elektrik verilemezken, Erzincan yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

  • İHA
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Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Karın etkili olduğu Yedisu ilçesinde Erzincan karayolu Yoncalık mevkiinde oluşan heyelan yolu ulaşıma kapattı. Erzincan’a gitmek için yola çıkan vatandaşlar, ilçe merkezinden 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yoncalık köyü mevkiinden geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Öte yandan, elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle ilçeye yaklaşık 10 saattir elektrik verilemediği öğrenildi. 

 

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