Bingöl'de ‘Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı’ İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Ali Mantı başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, Vali Yardımcıları Cevat Gün ve Tunahan Çil, İlçe Kaymakamları ve kurum amirleri katıldı.

Kış mevsiminden dolayı kurumlar arası koordinasyonun sağlanması gerektiğine vurgu yapan Vali Ali Mantı;"Kamuya ait bütün imkanlarımızı vatandaşımızın zorlu kış şartlarını atlatabilmesi için kullanacağız. Bu hizmetleri gerçekleştirirken hiçbir şekilde kurumsal taassuba kapılmamalıyız. Asıl olan vatandaşımıza zamanında ve kaliteli hizmet sunabilmek olup mağduriyet yaşatmamak ve afet ve acil durumlarda mağduriyetleri asgariye indirmek temel hedefimizdir. Vatandaşımızın kış aylarına dönük talep ve tepkilerine hazırlıklı olmalı ve sorunları en hızlı şekilde, en uygun araçlarla, en uygun dille çözmeliyiz. İmkanları optimum düzeyde kullanmalıyız. Özellikle ilçelerimizle yoğun ve sıcak temas halinde olmalıyız. İl ve ilçelere ulaşımı sağlayan yolların kapalı kalmaması için olağanüstü seferberlik göstermeliyiz” diye konuştu.