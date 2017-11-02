Bingöl'de öldürülen teröristin birçok katliamın talimatını verdiği ortaya çıktı

Bingöl Genç’te Toklu mezrası kırsalında güvenlik güçlerinin 20-22 Ekim’de düzenlediği ‘Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Selçuk Karabakla 16’ adlı operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK’lıdan birinin, örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Çatışmada öldürülen PKK’lılardan Hakkari, nüfusuna kayıtlı PKK’lının kadın yapılanması YJA Star’ın Askeri Konsey Üyesi ‘Berçem Cilo’ kod adlı Nursel Oktay olduğu bildirildi.

24 yıldır dağda

Yaklaşık 24 yıldan beri dağda olduğu belirlenen Oktay’ın terör örgütüne 1993 yılında katıldığı belirlendi. Genç yaşta örgüte katılan Oktay’ın 40’lı yaşlarda olduğu ifade ediliyor. Örgüte katıldığı dönemde doğduğu Hakkari kırsalında bulunan Oktay, daha sonra Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis hattında örgütün saldırılarını yönetti. İstihbarat kaynakları Oktay’ın özellikle bu bölgede gerçekleştirilen birçok saldırının emrini veren isim olduğunu belirtiyor. Çatışmada öldürülen diğer 4 PKK’lının ise ‘Tolhildan’ kod adlı Hüseyin Gözbüyük, ‘Amed Avaşin’ kod adlı Uğurcan Soybelli, ‘Agit Koçer’ kod adlı Ahmet Gözün ile ‘Şevger Amed’ kod adlı Yusuf Mutlu olduğu öğrenildi.

Sakine Cansız’a yakındı

PKK’nın kadrosundaki en eski kadın teröristlerden biri olan Nursel Oktay’ın, Paris’te öldürülen 3 PKK’lı kadından biri olan ve örgütün kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız’a da yakın bir isim olduğu belirtiliyor. Sakine Cansız’ın kırsal alanda bulunduğu dönemde yanındaki isimler arasında yer alan Oktay’ın sonraki süreçte örgütte yükselerek komuta kademesine çıktığı ve örgütün eylemlerinde belirleyici olduğu bildiriliyor.