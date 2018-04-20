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Bingöl'de öldürülen kadın terörist gri listede çıktı

Bingöl'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin, Gri kategoride aranan sözde Ahmed eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu Sema kod adlı Zühre Yariç olduğu tespit edildi.

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Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Nisan 2018 tarihinde Genç ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 örgüt mensubundan birinin İçişleri Bakanlığınca Gri listede aranan sözde Amed Eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu Sema (K) Zühre Yariçi olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.

 

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