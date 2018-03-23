Bingöl'de PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 26 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için Adaklı ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, ortaya çıkarılan 26 sığınakta yapılan aramada, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 16 büyük ve 6 küçük tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Sığınaklar ekipler tarafından imha edildi.