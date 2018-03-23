Bingöl'de PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 26 sığınak imha edildi
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 26 sığınak imha edildi, patlayıcı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için Adaklı ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, ortaya çıkarılan 26 sığınakta yapılan aramada, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 16 büyük ve 6 küçük tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Sığınaklar ekipler tarafından imha edildi.
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