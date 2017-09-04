Bingöl'de PKK'nın 5 sığınağı imha edildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sığınak imha edildi.
- AA
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sığınak imha edildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Eylül'de Genç ilçesi Dikpınar köyü kırsalında Şehi̇t Pi̇yade Onbaşı Miktad Sümer - 63 operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda, ortaya çıkarılan 5 sığınakta, biri basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı, 10 kilogram amonyum nitrat, gazlı fırın, 10 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
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