Bingöl’de PKK'ya ait 2 sığınak ima edildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’nın kullandığı 2 sığınak imha edildi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
- İHA
Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, Yayladere ilçesi sınırları içinde 2 sığınak tespit edilerek imha edildiğini bildirdi. Açıklama da, sığınak içerisinde 1 Adet Ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 150 adet 7.62 mm fişek, 5 adet kaleşnikof şarjörü, 1 adet yelek, 1 adet palaska ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
Güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.
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