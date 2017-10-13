Bingöl'de PKK'ya yönelik operasyonda, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında, Karlıova ilçesi mülki sınırlarında gerçekleştirilen operasyonda bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.
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