Bingöl’de hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Bingöl’de güvenlik noktasına teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Bingöl merkez Alıncık köyünde güvenlik korucularının bulunduğu güvenlik noktasına terör örgütü mensupları tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı. Ağır yaralı korucu Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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