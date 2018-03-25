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Bingöl'de seyir halindeki araç yandı

Bingöl’de seyir halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, Bingöl  Sancak  yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Erkan B. İdaresindeki 12 AU 385 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü durumu fark edip  inmesiyle araç alev aldı.

Araç sürücüsünün  haber vermesiyle olay  yerine  itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

 

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