Bingöl'de sosyal medyadan terörü öven 2 kişi gözaltına alındı
Bingöl'de sosyal medya üzerinden terörü övdükleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılan açıklamada, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
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