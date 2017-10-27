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Bingöl'de terör operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Bingöl’de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan ortak çalışmada bir şüpheli yakalandı.

  • İHA
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Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Karlıova ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 1 şahıs yakalanmıştır” denildi.  

Açıklamanın devamında ise güvenlik güçlerince kent genelinde terörle mücadeleye aralıksız devam edildiği kaydedildi.

 

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