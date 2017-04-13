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Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak imha edildi

Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere ilçesinde yürütülen operasyonda, terör örgütüne ait içerisinde gıda malzemesi bulunan 2 sığınak ile 1 depo tespit edilerek imha edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda örgüt mensuplarının Kiğı ve Yayladere ilçeleri kırsalında kullandığı 2 sığınak ile 1 adet toprağa gömülü bir tonluk plastik depo ele geçirildi. Ele geçirilen depo ile sığınaklar içerisinde tüp, puşi, çanta ve kıyafetlerin yanı sıra yaklaşık 800 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi. Depo ve sığınakların imha edildiği öğrenildi. 
 
Güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla operasyonların devam ettiğini bildiren Valilik açıklamasında,  il genelinde bölücü terör örgütüyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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