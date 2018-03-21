Bingöl'de teröristlerin yola tuzakladığı 30 kilo patlayıcı imha edildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan uzaktan kumandalı 30 kiloluk el yapımı patlayıcı, jandarma tarafından bulunup, imha edildi.
- DHA
Valilikten operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Genç ilçesi mülki sınırlarında, 21 Mart 2018 tarihinde yol üzerinde menfeze yerleştirilmek üzere 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine hazırlanmış, uzaktan telli komutalı 30 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit edilmiş, gerekli emniyet tedbirleri alınarak yerinde imha edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.