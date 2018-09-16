Bingöl’de tonlarca yonca yandı
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde tonlarca yonca çıkan yangında küle döndü.
- İHA
Yangın, Adaklı İlçesi Temran Köyü’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı balyalanmış vaziyette bulunan yoncalar, yanmaya başladı.
Yükselen dumanları gören çevre sakinleri, yoncaların yandığını fark edince durumu önce itfaiye ekiplerine sonrada yoncaların sahibine bildirdi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin zorlu çalışmasının ardından söndürüldü.
Yangında balya yüklü tonlarca yonca küle döndü.
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