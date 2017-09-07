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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 148 kilogram esrar ve 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Sarısu Mahallesi eski Sarısu mevkisinde düzenlenen operasyonda, bir tarlada kurutulmaya bırakılmış 148 kilogram kubar esrar ile 3 farklı noktada yaklaşık 1 milyon 50 bin kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.
 
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam edileceği vurgulandı. 
 

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